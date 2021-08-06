Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Алексеев о победе россиянок над Норвегией: не заметил, чтобы соперника засудили сегодня

Алексеев о победе россиянок над Норвегией: не заметил, чтобы соперника засудили сегодня
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев во время послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу своих подопечных над командой Норвегии (27:26) в полуфинале Олимпийских игр – 2020 в Токио.

«Тяжёлая, но заслуженная победа. Благодарен девочкам и счастлив. Как правило при равной игре всегда есть недовольство судьями. Но победители всегда остаются довольными. Комментировать судейство не собираюсь, не мое дело. Победили сегодня по праву. Не заметил, чтобы соперника засудили сегодня», — передаёт слова главного тренера сборной корреспондент «Чемпионата».

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Лидирует Китай (36-26-17), далее идут США (31-36-31) и Япония (24-11-16).

Новость по теме
Глава ФГР: Вяхирева доказала, что она является лучшим игроком мира
Новость по теме
«Остался финал пьесы». Алексей Алексеев — о победе российских гандболисток над Норвегией
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021