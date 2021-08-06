Алексеев о победе россиянок над Норвегией: не заметил, чтобы соперника засудили сегодня

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев во время послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу своих подопечных над командой Норвегии (27:26) в полуфинале Олимпийских игр – 2020 в Токио.

«Тяжёлая, но заслуженная победа. Благодарен девочкам и счастлив. Как правило при равной игре всегда есть недовольство судьями. Но победители всегда остаются довольными. Комментировать судейство не собираюсь, не мое дело. Победили сегодня по праву. Не заметил, чтобы соперника засудили сегодня», — передаёт слова главного тренера сборной корреспондент «Чемпионата».

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Лидирует Китай (36-26-17), далее идут США (31-36-31) и Япония (24-11-16).