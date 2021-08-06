Норвежские гандболистки не поприветствовали судей после матча с Россией на Олимпиаде-2020

Главный тренер женской сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон и игроки команды Нора Мёрк и Стине Офтедаль после поражения от команды России (26:27) в полуфинале Олимпийских игр – 2020 в Токио не поприветствовали судей после окончания матча.

Таким образом норвежцы выразили недовольство работой судейской бригады на важнейшем матче олимпийского турнира, сообщает NRK. В частности, проигравшие были возмущены тем, что концовка встречи прошла в атаках россиянок в зоне соперника, а Норвегия так и не получила мяч, а следовательно, и возможность сравнять счёт.

Напомним, что на Играх-2016 Россия также одолела Норвегию в полуфинале — 38:37 ОТ. В финале, как и пять лет назад, Россия сыграет с Францией, матч состоится 8 августа.

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