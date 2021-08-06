Сидаков о победе в Токио: готовился к этому 15 лет, даже на заставке стоит золотая медаль

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков, завоевавший золото Олимпийских игр в Токио (Япония), поделился эмоциями после победы и рассказал о подготовке к соревнованиям.

«Когда попал на Игры, обратной дороги нет. Надо готовиться, даже когда человек болеет, то преодолевает себя и идет вперед. Было психологически тяжело, впервые тут выступаю, но справился с волнением, всё получилось. Я шел только на золото, последние 15 лет готовился, у меня даже на заставке стоит золотая медаль. Олимпиада в Париже? Наперед забегать не буду, просто буду работать, а там как бог даст», — приводит слова российского спортсмена «Матч ТВ».

Напомним, в финале Сидаков победил представителя Беларуси Магомедхабиба Кадимагомедова со счётом 7:0 и завоевал золото Олимпиады в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг.

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