Белорусские байдарочницы завоевали серебро Олимпийских игр — 2020 в Токио

Венгерские байдарочницы выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях четвёрок на дистанции 500 м. Серебро завоевали представительницы Беларуси. Бронза досталась спортсменкам из Польши.

Гребля на байдарках и каноэ. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Байдарка-четвёрка. 500 м

1. Венгрия — 1.35,463.

2. Беларусь — 1.36,073.

3. Польша — 1.36,445.

Россиянки в финал A не пробились.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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