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Американка Нелли Корда выиграла золото Олимпиады-2021 в соревнованиях по гольфу

Американка Нелли Корда выиграла золото Олимпиады-2020 в соревнованиях по гольфу
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Американка Нелли Корда выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по гольфу. Серебряным призёром стала японка Монэ Инами. Бронза досталась новозеландке Лидии Ко.

Гольф. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины
1. Нелли Корда (США) — 267.
2. Монэ Инами (Япония) — 268.
3. Лидия Ко (Новая Зеландия) — 268.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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