Главный тренер российских ватерполисток прокомментировал поражение в матче за бронзу на ОИ

Главный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков рассказал о причинах поражения от команды Венгрии (9:11) в матче за бронзовые медали на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).
«Матч с США, в котором у нас были неплохие шансы на победу, забрал много нервной энергии. Девчонкам психологически было непросто восстановиться. Сегодня они оставили в бассейне все силы, бились до последнего. Честь им и хвала! Всё хорошо, кроме реализации моментов. К сожалению, это бич нашего водного поло», — приводит слова Гайдукова пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
Отметим, что на текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 7 августа 2021
-
11:03
-
10:54
-
10:51
-
10:47
-
10:39
-
10:39
-
10:28
-
10:28
-
10:22
-
10:22
-
10:20
-
10:15
-
10:09
-
10:02
-
09:55
-
09:40
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:25
-
09:15
-
08:48
-
08:46
-
08:43
-
08:40
-
08:16
-
08:04
-
07:57
-
07:40
-
07:37
-
07:31
-
07:21
-
07:15
-
07:10