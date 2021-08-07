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Главный тренер российских ватерполисток прокомментировал поражение в матче за бронзу на Олимпиаде-2021

Главный тренер российских ватерполисток прокомментировал поражение в матче за бронзу на ОИ
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Главный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков рассказал о причинах поражения от команды Венгрии (9:11) в матче за бронзовые медали на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

«Матч с США, в котором у нас были неплохие шансы на победу, забрал много нервной энергии. Девчонкам психологически было непросто восстановиться. Сегодня они оставили в бассейне все силы, бились до последнего. Честь им и хвала! Всё хорошо, кроме реализации моментов. К сожалению, это бич нашего водного поло», — приводит слова Гайдукова пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Отметим, что на текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды.

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