Российский пятиборец Лифанов занимает пятое место после двух видов в финале Олимпиады-2020

Россиянин Александр Лифанов занимает пятое место в финале пятиборья после двух дисциплин — фехтования и плавания — на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). По итогам плавания и двух раундов фехтования — основного и бонусного — Лифанов набрал 550 очков.
Лидирует в борьбе за золото Олимпиады представитель Великобритании Джозеф Чунг — 573 очка. Вторым идёт Чжин Хва Чжун из Южной Кореи — 554 очка. На промежуточном третьем месте находится белорус Илья Полозков — 552 очка.
Далее спортсменам предстоит пройти конкур и завершить соревнования забегом на 3000 метров со стрельбой из пистолета.
Отметим, что на текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды.
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- 7 августа 2021
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