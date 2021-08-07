Иван Гладышев не прошёл в 1/4 финала в соревнованиях по кейрину на Играх-2020

Российский велогонщик Иван Гладышев не вышел в четвертьфинал соревнований по кейрину. Он занял 4-е место в утешительном заезде.

Напомним, в соревнованиях 1-го раунда мужского кейрина в велоспорте победителями в своих заездах стали француз Райан Элаль и японец Юдаи Нитта. Россияне Иван Гладышев и Денис Дмитриев заняли 6-е и 2-е места в своих заездах соответственно. Денис Дмитриев вышел в четвертьфинал соревнований напрямую.

Отметим, что на текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды.

Денис Дмитриев — бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира 2017 года, трёхкратный чемпион Европы.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.