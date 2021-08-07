Российский борец Абдулрашид Садулаев завоевал золото Олимпийских игр — 2020 в Токио

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира и Европы по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония) в весовой категории до 97 кг.

В решающей схватке Садулаев одолел представителя США Кайла Снайдера со счётом 6:3.

По ходу турнира Садулаев в 1/8 финала прошёл представителя Азербайджана Шарифа Шарифова — 5:0, а в четвертьфинале — грузина Элизбара Одикадзе со счётом 10:0. В полуфинале россиянин победил кубинца Рейнериса Саласа Переса со счётом 4:0.

Для команды России в Токио это 19-е золото. На текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте с 19 золотыми, 25 серебряными и 22 бронзовыми наградами.

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