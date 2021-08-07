Знаменосец ОКР Садулаев: когда к дедушке огород копать? Лето заканчивается, может, к осени

Российский борец Абдулрашид Садулаев рассказал о роли знаменосца ОКР.

«После финала мне сказали, что буду знаменосцем. Конечно, приятно, это большая честь. Не отвлекали ли такие слухи? Я не слышал, только перед финалом сказали, что буду знаменосцем, если выиграю.



Схватка — финал ОИ. Может случиться всё что угодно, рисковать я не стал, старался бороться без ошибок. В общем, всё пошло по плану. На судей никогда внимания не обращаю. Никогда не ставлю план, когда выхожу бороться, на ходу придумываю. У меня приёмы, наработанные девятилетиями. Нога не беспокоила, но в голове страх был. Всё, что произошло, к лучшему. Это испытания всевышнего, чтобы заранее себя на пьедестал не ставил.



Когда к дедушке огород копать? Лето заканчивается, может, к осени. Что касается соперника, то я не думал, что он сделает новое. Соперник был хорошо готов физически, с первых минут начал нападать, хотел загнать меня, как в 2017 году. Но не тут-то было. Перед финалом в 2017-м я весил 91, сейчас — 96. Думаю, мы ещё встретимся. Не собираюсь оставлять борьбу, и он тоже. Через пару месяцев чемпионат мира, не хочу бежать впереди паровоза, отдохну, посмотрю по состоянию», — передаёт слова Садулаева корреспондент «Чемпионата».