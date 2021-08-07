Мария Ласицкене прокомментировала победу на Олимпийских играх — 2020 в Токио

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене, ставшая олимпийской чемпионкой на Играх-2020 в Токио, дала комментарий журналистам после выступления в Японии.

«Я счастлива. Не верю, что это получилось. Моя мечта сбылась. Очень тяжело всё далось.Перед прыжком просто сказала: надо брать. Ничего не видела, ничего не слышала. Была наедине с собой.

Очень необычная Олимпиада. Я всё представляла, что бы здесь творилось, будь тут болельщики. Спасибо, Токио, что смог провести Олимпийские игры, что мы здесь, что наши мечты воплотились в жизнь», — приводит слова Ласицкене «Р-Спорт».

Напомним, результат россиянки составил 2,04 м. Серебряным призёром стала австралийка Никола Макдермотт. Бронза досталась украинке Ярославе Могучих.

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