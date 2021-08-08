Все медали сборной России на Олимпийских играх — 2020 в Токио

Сборная России на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) завоевала 71 медаль — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Предлагаем вашему вниманию список всех российских чемпионов и призёров Игр-2020.



Олимпийские игры. Токио. Все медали сборной России



Золото (20): Виталина Бацарашкина (стрельба — пистолет, 10 м и пистолет, 25 м); Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин (спортивная гимнастика, командное многоборье); Максим Храмцов (тхэквондо, до 80 кг); София Позднякова (фехтование, сабля); Евгений Рылов (плавание, 100 м на спине и 200 м на спине); Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова (спортивная гимнастика, командное многоборье), Владислав Ларин (тхэквондо, свыше 80 кг); Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова (фехтование, командная рапира); Ольга Никитина, Софья Великая, София Позднякова (фехтование, командная сабля); Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублёв (теннис, микст); Муса Евлоев (греко-римская борьба, до 97 кг); Светлана Колесниченко / Светлана Ромашина (синхронное плавание, дуэты); Альберт Батыргазиев (бокс, до 57 кг); Заур Угуев (вольная борьба, до 57 кг); Заурбек Сидаков (вольная борьба, до 74 кг); Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Марина Голядкина, Полина Комар (синхронное плавание, группы); Абдулрашид Садулаев (вольная борьба, до 97 кг); Мария Ласицкене (лёгкая атлетика, прыжки в высоту).



Серебро (28): Анастасия Галашина (стрельба, винтовка, 10 м); Светлана Гомбоева, Ксения Перова, Елена Осипова (стрельба из лука, командный турнир); Татьяна Минина (тхэквондо, до 57 кг); Инна Дериглазова (фехтование, рапира); Софья Великая (фехтование, сабля); Климент Колесников (плавание, 100 м на спине); Виталина Бацарашкина / Артём Черноусов (стрельба, пистолет, 10 м, микст); Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк (плавание, эстафета, 4х200 м вольным стилем), женская и мужская сборные России (баскетбол 3х3); Василиса Степанова и Елена Орябинская (академическая гребля, двойка парная); Анна Пракатень (академическая гребля, одиночка); Елена Осипова (стрельба из лука, личный турнир); Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов, Сергей Ходос (фехтование, командная шпага), Юлия Зыкова (стрельба с трёх позиций, винтовка, 50 м); Карен Хачанов (теннис), Елена Веснина / Аслан Карацев (теннис, микст), Анастасия Ильянкова (спортивная гимнастика, разновысокие брусья), Антон Бородачёв, Кирилл Бородачёв, Владислав Мыльников, Тимур Сафин (фехтование, командная рапира); Сергей Каменский (стрельба, винтовка, 50 м, с трёх позиций); Денис Аблязин (спортивная гимнастика, опорный прыжок); Анжелика Сидорова (лёгкая атлетика, прыжки с шестом); Муслим Гаджимагомедов (бокс, до 91 кг); Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (пляжный волейбол); Дина Аверина (художественная гимнастика, индивидуальное многоборье); мужская сборная России (волейбол); Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова (художественная гимнастика, групповое многоборье); женская сборная России (гандбол).



Бронза (23): Михаил Артамонов (тхэквондо, до 58 кг); Лариса Коробейникова (фехтование, рапира); Александр Бондарь / Виктор Минибаев (прыжки в воду, синхронная вышка, 10 м); Юлия Каримова / Сергей Каменский (стрельба, винтовка, 10 м, микст); Мадина Таймазова (дзюдо), Никита Нагорный (спортивная гимнастика, многоборье и перекладина); Климент Колесников (плавание, 100 м вольный стиль); Нияз Ильясов (дзюдо, до 100 кг); Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика, индивидуальное многоборье и вольные упражнения); Тамерлан Башаев (дзюдо, свыше 100 кг), Юлия Каримова (стрельба с трёх позиций, винтовка, 50 м); Имам Хатаев (бокс, до 81 кг), Андрей Замковой (бокс, до 69 кг); Дарья Шмелёва / Анастасия Войнова (велотрек, командный спринт); Сергей Емелин (греко-римская борьба, до 60 кг); Сергей Семёнов (греко-римская борьба, до 130 кг); Глеб Бакши (бокс, до 75 кг); Артур Найфонов (вольная борьба, до 86 кг); Зенфира Магомедалиева (бокс, до 75 кг); Гульназ Хатунцева / Мария Новолодская (велотрек, мэдисон); Гаджимурад Рашидов (вольная борьба, до 65 кг).

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