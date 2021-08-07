Чемпион ОИ Волков: лучше бы Нгапет так за «Зенит» играл, как в финале против России

Олимпийский чемпион по волейболу Александр Волков прокомментировал выступление доигровщика сборной Франции Эрвина Нгапета на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Нгапет провёл сумасшедший матч, потрясающий турнир. Лучше бы он так за казанский «Зенит» играл, когда с нами в команде был. В Токио он выдал сумасшедшие игры, тащил команду. Вытаскивал ключевые мячи, выполнил неудобную подачу в пятой партии в очень важный момент. А у нас подача сегодня не полетела. Но могу отметить Ярослава Подлесных. Вышел и переломил игру, достал много мячей в защите, много забил. Классно играл, у него большое будущее. Через три года у нас будут очень хорошие шансы», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



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