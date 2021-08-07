Российский волейболист Артём Вольвич: все думают только об одной медали, когда едут на ОИ

Российский волейболист Артём Вольвич прокомментировал поражение в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио в матче со сборной Франции.
«Это олимпийская медаль, но тяжело, хотелось большего. Эмоции были на пределе. Тот факт, что я не вышел в старте — решение тренера. Он сказал, я выполняю. Решила всё не первая партия, везде есть какие-то мелочи. Французы, в принципе, демонстрировали очень хороший волейбол, а сегодня сделали это ещё раз. Все думали, что они могут устать, но они отдали максимум.
О чём думать, когда едешь на главные соревнования в своей жизни? О серебре? О бронзе? О выходе из группы? Нет. Все думают только об одной медали. Соперник заслуженно выиграл. Пока слишком сильные эмоции, сложно мысли формулировать», — передаёт слова Вольвича корреспондент «Чемпионата».
- 7 августа 2021
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