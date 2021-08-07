Владимир Путин поздравил Марию Ласицкене с завоеванием олимпийского золота

Президент России Владимир Путин поздравил Марию Ласицкене с завоеванием золотой медали в прыжках в высоту на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Уважаемая Мария Александровна! Поздравляю Вас с блестящей победой в Токио.

Единственная трёхкратная чемпионка мира в состязаниях по прыжкам в высоту, Вы вновь успешно защитили честь отечественной школы лёгкой атлетики. Исключительное мастерство и собранность, уверенность в своих силах принесли Вам первое в спортивной биографии олимпийское золото, искреннюю радость многочисленным российским болельщикам.

От души желаю благополучия, удачи и новых свершений», — приводит текст телеграммы президента пресс-служба ВФЛА.

Ласицкене одержала победу, став единственной участницей соревнований, которой удалось преодолеть высоту 2,04 метра.