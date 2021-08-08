Севастьянова — о многоборье у гимнасток: просто позор! Надеюсь, Россия это так не оставит

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова отреагировала на результаты индивидуального многоборья на Олимпиаде в Токио. Золото неожиданно выиграла Линой Ашрам из Израиля. Россиянка Дина Аверина завоевала серебро, её сестра Арина стала четвёртой.
«То, что произошло на Олимпийских играх в Токио это просто позор! Эмоции до сих пор переполняют, было обидно и больно смотреть, как гимнастка, допустившая огромную ошибку, получает олимпийское золото, а наша Дина при идеальном выступлении и невероятной технике получает серебро. Как на глазах у всего мира можно такое сделать? Я просто до сих пор в шоке и отказываюсь понимать, как такое возможно.
Кто вообще судьи? Высчитывали так долго баллы, чтобы Дина точно не получила больше? Эта Олимпиада просто разрушила будущее спорта. Теперь любой, в любом виде, кто будет плохо выступать, может требовать себе первое место и говорить, что теперь же всё допустимо? Зачем вообще тогда нужна Олимпиада и зачем вообще нужно тренироваться, если можно ронять и всё равно занимать первое место?
Я не знаю, как такое могло произойти и почему, но одно точно могу сказать, Дина, для всех ты — олимпийская чемпионка, и показала это на ковре, ты была лучшая. И если судьи это не хотели видеть, то весь мир всё видит и всё понимает, ты первая. Надеюсь, наша страна этого так не оставит и будет до последнего отстаивать честь наших гимнасток и всех наших спортсменов!" — написала Севастьянова в своём «инстаграме».
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