Винер-Усманова — об оценках гимнасток: было прямое задание — остановить гегемонию России

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала оценки россиянок в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио. Сборная России завоевала серебро. Золото выиграла Болгария, бронза досталась Италии. Вчера, 7 августа, Россия также осталась без золота в индивидуальном многоборье — Дина Аверина стала серебряным призёром Игр-2020.

«Все прекрасно понимали, что это должно было случиться, что гегемонию России нужно остановить. Это было прямое задание. Ещё полтора месяца назад Россия обыграла Болгарию на чемпионате Европы. Нужно писать не в международную федерацию, а Томасу Баху, потому что попраны олимпийские традиции и правила. Никаких претензий к тренерам у меня нет», — приводит слова Винер-Усмановой «РИА Новости».

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