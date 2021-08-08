Винер-Усманова — об оценках гимнасток: было прямое задание — остановить гегемонию России

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала оценки россиянок в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио. Сборная России завоевала серебро. Золото выиграла Болгария, бронза досталась Италии. Вчера, 7 августа, Россия также осталась без золота в индивидуальном многоборье — Дина Аверина стала серебряным призёром Игр-2020.
«Все прекрасно понимали, что это должно было случиться, что гегемонию России нужно остановить. Это было прямое задание. Ещё полтора месяца назад Россия обыграла Болгарию на чемпионате Европы. Нужно писать не в международную федерацию, а Томасу Баху, потому что попраны олимпийские традиции и правила. Никаких претензий к тренерам у меня нет», — приводит слова Винер-Усмановой «РИА Новости».
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- 8 августа 2021
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