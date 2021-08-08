Ирина Винер-Усманова: гимнастка из Израиля не виновата. Она просто была орудием

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, чем её подопечные могут утешиться после завершения Олимпиады в Токио. Россия впервые с 1996 года осталась без золота в художественной гимнастике.
«Девочкам можно утешиться только одним — что они не допустили ошибок. Прошли всё без потерь. Сделали очень сильные программы. Так же, как должна утешиться Дина Аверина — она стала просто героем. Она подняла дух и патриотизм России для всех: и тех, кто интересуется спортом, и кто не интересуется. Патриотизм возрос многократно, потому что все видели, как её убрали на второе место. И девочка из Израиля в этом не виновата. Она просто была орудием. Девочка хорошая, но она сделала ошибку и при этом победила. Так не бывает», — приводит слова Винер-Усмановой сайт «Матч ТВ».
В индивидуальном многоборье золото выиграла Линой Ашрам из Израиля, россиянка Дина Аверина завоевала серебро. В групповом многоборье сборная России также стала второй, золото — у Болгарии.
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