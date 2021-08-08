«Хэппи-энда не случилось». Сергей Шубенков опубликовал пост об Олимпиаде-2020

Чемпион мира россиянин Сергей Шубенков опубликовал пост, посвящённый летним Олимпийским играм в Токио (Япония), которые завершатся сегодня, 8 августа. Он не смог принять участие в соревнованиях в беге на 110 м с барьерами из-за травмы.

«Вот и заканчиваются Олимпийские игры. Для меня подготовка к ним была суровым испытанием. И можно было бы снять фильм об этом, да только хэппи-энда не случилось», — написал Шубенков.

Пост доступен в «инстаграме» Сергея Шубенкова.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует сборная США: 38 золотых, 39 серебряных и 33 бронзовые медали. На втором месте располагается сборная Китая (38-31-18), на третьем — Япония (27-14-17).

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