Женская сборная США по волейболу выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио

Женская сборная США выиграла золото в олимпийском турнире по волейболу. В финальном матче американки обыграли команду Бразилии со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:14). Для сборной США это 39-я золотая медаль на Олимпиаде в Токио.

В противостоянии за бронзу сербки победили сборную Южной Кореи — 3:0 (25:18, 25:15, 25:15).

Российские волейболистки в четвертьфинальном матче уступили сборной Бразилии со счётом 1:3 (25:23, 21:25, 19:25, 22:25).

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует сборная США: 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали. На втором месте располагается сборная Китая (38-31-18), на третьем — Япония (27-14-17).

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