Женская сборная США по волейболу выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио

Женская сборная США выиграла золото в олимпийском турнире по волейболу. В финальном матче американки обыграли команду Бразилии со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:14). Для сборной США это 39-я золотая медаль на Олимпиаде в Токио.
В противостоянии за бронзу сербки победили сборную Южной Кореи — 3:0 (25:18, 25:15, 25:15).
Российские волейболистки в четвертьфинальном матче уступили сборной Бразилии со счётом 1:3 (25:23, 21:25, 19:25, 22:25).
На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует сборная США: 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали. На втором месте располагается сборная Китая (38-31-18), на третьем — Япония (27-14-17).
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать
- 8 августа 2021
-
09:56
-
09:44
-
09:30
-
09:25
-
09:14
-
09:14
-
08:59
-
08:45
-
08:38
-
08:29
-
08:25
-
08:08
-
08:01
-
07:53
-
07:45
-
07:39
-
07:26
-
07:18
-
07:12
-
07:12
-
07:05
-
07:01
-
06:50
-
06:19
-
06:14
-
06:06
-
06:04
-
05:57
-
05:55
-
05:41
-
05:31
-
05:21
-
05:20
-
05:14
-
05:08