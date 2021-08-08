Гандболистка Полина Кузнецова объявила о завершении карьеры в сборной после Олимпиады-2020

Олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), российская гандболистка Полина Кузнецова поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

«Мы очень довольны. Могли вообще не выйти из подгруппы, принципиально победили норвежек. Отдали всё, что было. Не было сил и эмоций, конечно, обидно. Мы вторые, могли вообще никакими не быть. Проиграли сами, просто не хватило, мы ждали, когда настанет пик, но его не было. Мы были в ужасной яме, думали, вообще не вылезем. Не знаю, как выдержали все игры. Очень счастлива, что у нас есть серебро. Не могу решать за тренеров: осуждать или не осуждать. Вижу ли себя в будущем в сборной? Думаю, нет. Меня эти игры вымотали так, что скорее это всё со сборной», — передаёт слова Кузнецовой корреспондент «Чемпионата».

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