Тренер женской сборной России по гандболу: могли забраться на самый пик

Тренер олимпийской сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал выступление российских спортсменок на турнире.

«Француженки могли не выйти из группы, но это не обсуждается. Это финал. Не так важно, кто как сюда дошёл. Сегодняшний матч не может радовать, но серебро — неплохой результат. Три года — большой цикл. Это игра, команда у нас не очень возрастная. Загадывать — дело неблагодарное.



Обновление будет точечное. Будем смотреть. Три года — огромный срок. Не знаю, как и что будет дальше. Был всплеск в начале игры, в начале второго тайма. Загорелись, а потом опять потухли. Связываю это с недостатком эмоций в финале. Физическая усталость пришла на эмоциональном опустошении.



В защите играли без цепкости, много пропустили с линии, хотя отмечали это. Теоретически всё знали. Чисто физически не смогли это выполнить, не буду трогать судейство. Работать со сборной — мечта любого тренера. Могли забраться на самый пик, будем стараться», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата».