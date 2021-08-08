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Первая ученица Винер: надо отдать должное тренеру Линой Ашрам

Первая ученица Винер: надо отдать должное тренеру Линой Ашрам
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Венера Зарипова, первая знаменитая ученица Ирины Винер, четырёхкратная чемпионка СССР, последние 30 лет проживающая в Израиле, проанализировала судейство в финале личного многоборья «художниц» на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

«Чисто психологически Линой Ашрам было легче. Ещё во время квалификации она после первого вида с такой потерей собралась, вышла и сделала остальные 3 вида просто на вау.

Психологический груз ответственности чуть надломил Дину и Арину. Он сыграл очень важную роль. Для девочек – это настоящая трагедия. Очень сложная ситуация для них. Многие в Израиле не ожидали победы от Линой Ашрам. Думали, может, в тройке она будет. Обычно Линой побеждала Дину и Арину в отдельных видах, а здесь вдруг золото в многоборье – это бум. Надо отдать должное тренеру Линой Ашрам. Она увидела, что D3 полностью под неё, и сделала программы именно под это. У Ашрам нет вогнутых колен, нет стоп, но по этому самому показателю – всё справедливо. Всё было сделано для этого тренером и спортсменкой.

Я очень болела за сестричек. Мне было больно. Я понимаю их боль, понимаю боль Веры Шаталиной, боль болельщиков. Но я болела и за Линой. Я понимаю резкую реакцию Ирины Александровны Винер. Она воспитала эту плеяду. Но все же знают эти правила. Все знают, что художественная гимнастика превратилась в акробатику. Грация ушла на второй план. Говорить о том, что гимнастику надо снимать с Олимпиады… Надо просто пересмотреть правила и вернуться к истокам, красоте, грации.

Винер уже обсудила с юристами возможность протеста на итоги финала. Давайте подождём, какой будет ответ», — сказала Зарипова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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