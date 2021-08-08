Гандболистка сборной Франции: я говорила партнёршам, что россиянки не отыграются!

Гандболистка сборной Франции Грас Заади-Дёна прокомментировала победу в финальном матче олимпийского турнира в Токио с командой России со счётом 30:25.

«Я очень счастлива, горжусь нашей победой. Я до сих пор не осознаю, что произошло. У меня теперь есть золотая медаль, но я не знаю… Это странно. Я горжусь собой, командой. Мы были невероятны. Мы много трудились. Думаю, мы заслужили эту медаль.

Когда я поняла, что мы победим? Во второй половине, где-то на 10-12-й минуте тайма. Я знаю россиянок, потому что с некоторыми играю в России. Я говорила партнёршам по сборной: россиянки не отыграются, не смогут отыграться, будут стараться, но им это не удастся! Я была уверена в победе», — сказала Заади-Дёна на пресс-конференции.

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