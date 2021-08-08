Николай Валуев подвёл итоги выступления сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев подвёл итоги выступления сборной России на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Россия заняла пятое место в медальном зачёте, в её активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды (в сумме – 71 медаль).

«В целом, для России Олимпиада прошла успешно. Ещё бы не было скандалов судейских, было бы всё очень даже неплохо. Такие проблемы с судьями будут только нарастать. Я просто констатирую последствия накручивания, связанного с Россией. Это неизбежно, нужно к этому готовиться, мы будем в этом жить всё то время пока будем стараться выстраивать повестку в мире с учётом своего мнения, которое показываем всему миру», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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