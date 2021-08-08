Президент Путин 9 августа примет олимпийцев в Кремле

Президент России Владимир Путин в понедельник, 9 августа, примет спортсменов олимпийской сборной России в Большом Кремлёвском дворце.
Встреча главы государства с победителями и призёрами Олимпийских игр традиционно проходит уже много лет. Такие встречи были проведены после Игр в Рио-де-Жанейро и Пхёнчхана. Президент общается со спортсменами, вручает им государственные награды.
Сборная России завоевала 71 медаль на Играх в Токио. Российские олимпийцы заняли пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
В Играх приняло участие 205 национальных олимпийских комитетов. Всего в программе Олимпиады-2020 было представлено 33 вида спорта, в которых разыграно 339 комплектов медалей. Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио были перенесены на год, сохранив при этом индексацию «2020». Церемония закрытия Игр прошла 8 августа.
- 8 августа 2021
-
20:09
-
20:07
-
19:37
-
19:30
-
19:20
-
19:14
-
19:00
-
18:55
-
18:48
-
18:36
-
18:09
-
17:58
-
17:50
-
17:24
-
17:16
-
16:57
-
16:36
-
16:35
-
16:25
-
16:18
-
16:09
-
16:08
-
15:51
-
15:34
-
15:32
-
15:24
-
15:15
-
15:12
-
15:08
-
15:07
-
14:56
-
14:52
-
14:36
-
14:34
-
14:22