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Президент Путин 9 августа примет олимпийцев в Кремле

Президент Путин 9 августа примет олимпийцев в Кремле
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 9 августа, примет спортсменов олимпийской сборной России в Большом Кремлёвском дворце.

Встреча главы государства с победителями и призёрами Олимпийских игр традиционно проходит уже много лет. Такие встречи были проведены после Игр в Рио-де-Жанейро и Пхёнчхана. Президент общается со спортсменами, вручает им государственные награды.

Сборная России завоевала 71 медаль на Играх в Токио. Российские олимпийцы заняли пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

В Играх приняло участие 205 национальных олимпийских комитетов. Всего в программе Олимпиады-2020 было представлено 33 вида спорта, в которых разыграно 339 комплектов медалей. Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио были перенесены на год, сохранив при этом индексацию «2020». Церемония закрытия Игр прошла 8 августа.

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