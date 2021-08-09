Двукратный олимпийский чемпион в марафоне Кипчоге прокомментировал свой результат в Токио

Двукратный олимпийский чемпион и действующий чемпион мира в марафоне Элиуд Кипчоге высказался о своём выступлении на Играх в Токио и поблагодарил организаторов соревнований.

Публикация доступна в «инстаграме» Элиуда Кипчоге.

«Олимпиада – особая мечта. Каждый спортсмен здесь отдал жизнь подготовке, чтобы добраться до этого момента. Сегодня я осуществил свою олимпийскую мечту. Я всегда говорю, что спорт подобен жизни, в которой можно побеждать и проигрывать. Но сегодня был день, когда я победил, и могу сказать, что успешно защитил свой олимпийский титул.

Я хочу выразить благодарность народу Японии и организаторам за невероятную работу по проведению этих Олимпийских игр. Спасибо фанатам по всему миру за всю вашу любовь не только в этом году, но и на протяжении всей моей карьеры, у меня нет слов. Спасибо моим товарищам по команде, тренерам, партнёрам, руководству, друзьям и семье. Это золото для всех нас", — написал кениец на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, победителем олимпийского марафона стал 36-летний кениец Элиуд Кипчоге, взявший золото на вторых Играх кряду. Дистанцию в 42,195 метра Кипчоге удалось пробежать за 2 часа 8 минут и 38 секунд. Второе место у представителя Нидерландов Абди Нагейе со временем 2:09.58, замкнул тройку лучших бельгиец Башир Абди (2:10.00).

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