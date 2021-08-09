Синхронистка Мария Шурочкина — сёстрам Авериным: несправедливость в этот раз победила

Двукратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Мария Шурочкина обратилась к гимнасткам Дине и Арине Авериным. На Олимпиаде в Токио Дина завоевала серебряную медаль, Арина стала четвёртой. Золото в многоборье завоевала представительница Израиля Линой Ашрам.

«Элегантные, стойкие, грациозные, утончённые, но при этом такие сильные… Девочки, вы совершенные и уникальные, не похожие ни на кого в мире! Очень жаль, что несправедливость победила в этот раз… Не расстраивайтесь — каких-то 3 года, и вы покажете, кто вы на самом деле и на что способны», — написала Шурочкина.

Пост доступен в «инстаграме» Марии Шурочкиной.

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Сборная России на Олимпиаде-2020 заняла пятое место в медальном зачёте: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.