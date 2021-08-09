Батыршина о золоте Ашрам: с потерей на элементе невозможно стать чемпионкой Олимпиады

Бывшая российская гимнастка, заслуженный мастер спорта РФ Яна Батыршина прокомментировала результаты личного многоборья. Она считает, что израильтянка Линой Ашрам выиграла золото Олимпийских игр — 2020 в Токио из-за судейских ошибок.

«На моей памяти, да и вообще в принципе, так не бывает, чтобы гимнастка, совершившая потерю, а потеря — это самая серьёзная ошибка в гимнастике, становилась олимпийской чемпионкой. Даже чемпионкой России, Европы или мира. Этого невозможно сделать с потерей. Поэтому для нас всех — это просто шоковая ситуация.

Линой Ашрам совершила ошибку на элементе, то есть ей должны были полностью не засчитать этот элемент, а не просто снять оценку за потерю. Исходя из этого, она набрала бы гораздо меньше баллов и не получила бы золото.

Складывается такое ощущение, что с неё сняли одну или две десятые за потерю предмета, хотя арбитры должны были не засчитывать весь элемент», — сказала Батыршина в эфире телеканала «НТВ».

Напомним, в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио Линой Ашрам неожиданно выиграла золото. Россиянка Дина Аверина завоевала серебро, а её сестра Арина стала четвёртой.

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