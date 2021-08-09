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Украинская оппозиция о травле Могучих: национализм — осознанная политика властей

Украинская оппозиция о травле Могучих: национализм — осознанная политика властей
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Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» выпустила заявление в поддержку Ярославы Могучих. Оппозиционная партия считает, что такое развитие событий вокруг спортсменки показывает главную линию государственной политики.

«Травля Ярославы Могучих ‒ нашей спортсменки, получившей бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, ‒ в которой приняли участие чиновники министерства обороны Украины свидетельствует о том, что ксенофобия, русофобия и крайняя политизация всех направлений общественной жизни, в том числе спорта и культуры, являются главной линией государственной политики.

Действующая власть никаких собственных реальных достижений не имеет и состоит в подавляющем большинстве из людей, чья карьера и успехи построены на пародировании, критике или разжигании ненависти к тем, кто действительно является специалистом в своей сфере, достиг значимых успехов в деле развития Украины, повышения её экономического потенциала и улучшения имиджа.

Власть уже прямо заявляет, что будет изгонять из страны тех, кто имеет собственное мнение или, как в случае с Ярославой Могучих, способен поставить признанные во всём мире спортивные принципы fair play выше ксенофобских фантазий националистически настроенных ограниченных чиновников.
Расправа над лучшими гражданами Украины, их травля по политическим и языковым мотивам являются осознанной политикой власти, направленной на уничтожение украинского народа, низведение его до рабского, забитого состояния», — говорится в заявлении партии.

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту, а Могучих завоевала бронзу. После окончания соревнований спортсменки по традиции сфотографировались вместе.

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