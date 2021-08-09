Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Линой Ашрам: слышала о том, что сейчас происходит в России. Я здесь ни при чём

Линой Ашрам: слышала о том, что сейчас происходит в России. Я здесь ни при чём
Комментарии

Израильская гимнастка Линой Ашрам, выигравшая золото в многоборье на Олимпиаде в Токио, рассказала о соперничестве с россиянками. На Олимпиаде-2020 Дина Аверина завоевала серебро, Арина Аверина стала четвёртой. Российская сторона выразила недовольство судейством.

«Мне уже удавалось обходить россиянок на предыдущих соревнованиях время от времени. Я понимала, что представляю для них угрозу. Я чувствовала, что нахожусь на одном уровне с ними. Я слышала о том, что сейчас происходит в России. Я здесь ни при чём. Я сделала то, что должна была сделать, добилась результата. Это достижение для моей страны. Вот что самое главное», — приводит слова Ашрам ONE.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Новость по теме
Тренер гимнастки Линой Ашрам отреагировала на жалобы России на судейство
Новость по теме
«Судья — не сантехник Яша». Бирюкова — критикам её поста об итогах многоборья у гимнасток
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021