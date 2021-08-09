Линой Ашрам: слышала о том, что сейчас происходит в России. Я здесь ни при чём

Израильская гимнастка Линой Ашрам, выигравшая золото в многоборье на Олимпиаде в Токио, рассказала о соперничестве с россиянками. На Олимпиаде-2020 Дина Аверина завоевала серебро, Арина Аверина стала четвёртой. Российская сторона выразила недовольство судейством.

«Мне уже удавалось обходить россиянок на предыдущих соревнованиях время от времени. Я понимала, что представляю для них угрозу. Я чувствовала, что нахожусь на одном уровне с ними. Я слышала о том, что сейчас происходит в России. Я здесь ни при чём. Я сделала то, что должна была сделать, добилась результата. Это достижение для моей страны. Вот что самое главное», — приводит слова Ашрам ONE.

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