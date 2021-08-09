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Украинская судья резко отреагировала на слова Винер-Усмановой о работе арбитров

Украинская судья резко отреагировала на слова Винер-Усмановой о работе арбитров
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Украинская судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная ответила на высказывание главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой в адрес судей на Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Как же хорошо, что я не судила соревнования в Токио. Иначе я бы подала заявление в дисциплинарную комиссию после таких высказываний из-за унижения достоинства судей. Это же совершенно некорректно. Винер-Усмановой прекрасно известно, что на Олимпийских играх работают лучшие судьи», — написала Виноградная у себя в «инстаграме», но затем удалила публикацию.

Напомним, на Олимпиаде в Токио российская спортсменка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье, неожиданно уступив израильской гимнастке Линой Ашрам. После выставления оценок Винер-Усманова раскритиковала работу арбитров.

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