Стало известно, сколько заработала гимнастка Линой Ашрам за победу на Олимпиаде в Токио
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Израильская гимнастка Линой Ашрам за победу на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) получит $ 300 тыс., сообщает ONE. Олимпийский комитет Израиля предоставит $ 155 тыс. Остальная часть суммы будет выделена спонсорами, муниципалитетом и федерацией гимнастики Израиля.
На Олимпиаде-2020 Линой завоевала золото в индивидуальном многоборье. Серебряным призёром стала россиянка Дина Аверина. Её сестра Арина продемонстрировала четвёртый результат.
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Победу в медальном зачёте одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
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