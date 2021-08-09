Вайцеховская: чем Линой Ашрам заслужила столько ненависти? Тем, что всё отдала на ковре?

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о скандале на Олимпийских играх — 2020 в Токио, который возник из-за победы израильской «художницы» Линой Ашрам в личном многоборье. Россиянки Дина и Арина Аверины заняли второе и четвёртое места соответственно.

«На самом деле этот отдельно взятый субботний день напомнил всем нам о том, что со времён античных Олимпиад в спорте наивысших достижений не изменилось ровным счётом ничего: есть атлеты, которые рвутся на Олимп, не видя никого и ничего вокруг, и есть толпа с налитыми яростью глазами и жаждущая крови. Звереющая на глазах, если что-то вдруг начинает идти не по тому сценарию, который предполагался.

Отсюда теракты в Мюнхене и Атланте, тайфуны людской злобы, выливающиеся в соцсети атлетов, а то и в реальную жизнь. Чем, например, заслужила столько ненависти в свой адрес израильская гимнастка? Тем, что отдала на ковре всё, что была способна отдать? Вряд ли вообще возможно определить цену олимпийской победы, глядя на неё со стороны, но ни одно олимпийское золото не достаётся на халяву. Сколь бы случайной победа ни выглядела», — приводит слова Вайцеховской RT.