Линой Ашрам рассказала о взаимоотношениях с Диной Авериной после финала многоборья

Израильская гимнастка Линой Ашрам, завоевавшая золото в финале индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио (Япония), рассказала о взаимоотношениях с Диной Авериной, выигравшей серебро.
«Обычно мы с ней разговариваем, когда мы за кулисами, здороваемся. Я думаю, не следует смотреть на других, следует сосредоточиться на достижении, которое мы с Айелет Зуссман, моим тренером, принесли израильской команде. Это самое главное, не нужно смотреть на то, что делают другие.
Мы с ней не разговаривали после финала. Мы вообще не видели друг друга, потому что пошли на пресс-конференцию. Она села рядом со мной, и тогда начались вопросы. Я не сержусь на неё. В конце концов, она отреагировала так, как считала правильным для неё.
Меня не волновала моя медаль, я совсем не думала об этом. Я спортсмен-боец и люблю соревноваться. После падения, я знаю, поднимаются как можно выше. Ошибка в первый день заставила меня открыть глаза и на следующий день стать ещё более сосредоточенной. Даже когда уронила предмет в последнем упражнении, я продолжала соревноваться. Я знала свой уровень сложности, он был очень высоким, и я могла сохранить свой результат. Я хотела просто сделать всё, что в моих силах», — приводит слова Ашрам Оlympics.sport5.co.il.
- 9 августа 2021
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