Мария Ласицкене: не ожидала, что мои прыжки могут вызвать столько эмоций

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), поделилась эмоциями после возвращения на родину.

«Прыгнуть 2.10? Можно мне пока насладиться вот этим всем? Мне неожиданно и приятно, когда мою медаль называют главной медалью этих Игр. Но я понимаю, какой это был долгий путь, сколько преград. Возможно, кто-то остановился бы. Я горжусь нами, что у нас получилось, что мы смогли. Быть олимпийской чемпионкой — большая ответственность и гордость.

В аэропорту меня узнавали, фотографировались, поздравляли. Я ещё стольким не ответила. Простите меня, кто будет это читать. Всем отвечу! Не ожидала, что мои прыжки могут вызвать столько эмоций. Я очень этому рада», — сказала Ласицкене в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.