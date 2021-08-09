Мария Ласицкене: не ожидала, что мои прыжки могут вызвать столько эмоций

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), поделилась эмоциями после возвращения на родину.
«Прыгнуть 2.10? Можно мне пока насладиться вот этим всем? Мне неожиданно и приятно, когда мою медаль называют главной медалью этих Игр. Но я понимаю, какой это был долгий путь, сколько преград. Возможно, кто-то остановился бы. Я горжусь нами, что у нас получилось, что мы смогли. Быть олимпийской чемпионкой — большая ответственность и гордость.
В аэропорту меня узнавали, фотографировались, поздравляли. Я ещё стольким не ответила. Простите меня, кто будет это читать. Всем отвечу! Не ожидала, что мои прыжки могут вызвать столько эмоций. Я очень этому рада», — сказала Ласицкене в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 9 августа 2021
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