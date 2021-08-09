Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Мария Ласицкене: не ожидала, что мои прыжки могут вызвать столько эмоций

Мария Ласицкене: не ожидала, что мои прыжки могут вызвать столько эмоций
Комментарии

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), поделилась эмоциями после возвращения на родину.

«Прыгнуть 2.10? Можно мне пока насладиться вот этим всем? Мне неожиданно и приятно, когда мою медаль называют главной медалью этих Игр. Но я понимаю, какой это был долгий путь, сколько преград. Возможно, кто-то остановился бы. Я горжусь нами, что у нас получилось, что мы смогли. Быть олимпийской чемпионкой — большая ответственность и гордость.

В аэропорту меня узнавали, фотографировались, поздравляли. Я ещё стольким не ответила. Простите меня, кто будет это читать. Всем отвечу! Не ожидала, что мои прыжки могут вызвать столько эмоций. Я очень этому рада», — сказала Ласицкене в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Новость по теме
Мария Ласицкене подняла флаг России на Красной площади
Маша — величайшая! Об этом золоте Ласицкене на Олимпиаде нужно снимать фильм! Маша — величайшая! Об этом золоте Ласицкене на Олимпиаде нужно снимать фильм!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021