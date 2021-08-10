Мужская сборная России по волейболу опустилась в рейтинге FIVB после Олимпиады в Токио

Мужская сборная России по волейболу опустилась на одну строчку рейтинга FIVB после серебра на Олимпийских играх в Токио (Япония). Теперь россияне занимают третье место, их обошла сборная Польши. Первое место — за командой Бразилии, сообщается на официальном сайте организации.
Актуальный рейтинг FIVB на 10 августа:
- Бразилия – 395 очков,
- Польша – 381,
- Россия – 373,
- Франция – 355,
- США – 311.
В рейтинге учитываются результаты официальных матчей, а не итоговое место команды в турнирах.
Напомним, в финальном матче Олимпиады в Токио сборная России уступила Франции на тай-брейке со счётом 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12).
Женская сборная России, дошедшая до четвертьфинала Олимпийских игр в Токио (Япония), с 294 баллами занимает в рейтинге FIVB пятое место. На первой строчке располагается команда США (424), вторые — представительницы Бразилии (380), замыкает тройку – сборная Китая (350).
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