Федерация гребного спорта России продлит контракт с тренерским штабом

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин подтвердил, что Джанни Постильоне и Миколас Масилионис продолжат тренировать сборную России по академической гребле. Федерация планирует подписать со специалистами новые контракты.



«Да, безусловно, продолжим сотрудничество. Мы уже обстоятельно поговорили в конце соревнований и с Джанни, и с Миколасом, на данный момент намечен такой план — в течение месяца мы должны составить план действий и работ, определенную программу. В идеале это станет таким предварительным планом, чтобы поставить цели и задачи на Париж. Месяц мы работаем, потом встречаемся на первенстве Европы в начале сентября, подводим итоги, договариваемся об условиях, будет новый контракт.



С конца сентября для основного и молодежного состава планируем провести тренировочные установочные мероприятия в Ростове-на-Дону. Финалом станут контрольные тренировки или соревнования, на базе этого составим первый расширенный состав той группы, которая в 2024 году будет завоевывать медали. И где-то с середины октября они отправятся готовиться», — приводит ТАСС слова Свирина.

Победу в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио (Япония) одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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