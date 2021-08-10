Поздняков заявил, что российские вакцины доказали свою эффективность на ОИ-2020

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал действенность российских вакцин. По его словам, вакцины полностью подтвердили свою эффективность на Играх в Токио (Япония).
«В нашей команде не было ни одного случая заражения в деревне, конечно, это показывает, как наша вакцина эффективна. В Олимпийской деревне всем удалось избежать заражений коронавирусом, это очень и очень важно, у нас лишь два спортсмена на этапе финальной подготовки были положительно протестированы. Конечно, обидно за них. Если учитывать всю нашу делегацию, а это 334 спортсмена, то это действительно очень хороший показатель работы на заключительном сборе, в том числе и осуществление антиковидных мер.
Безусловно, это и успешный результат вакцинации. Очень много про это говорили и наши коллеги из Федерального медико-биологического агентства, они помогали нам. Я очень рад, что почти все наши спортсмены смогли принять участие в Олимпийских играх», — приводит слова Позднякова ТАСС.
Напомним, из-за положительных тестов на Олимпиаде-2020 не приняли участие два российских спортсмена: каратистка Анна Чернышёва и пловец Илья Бородин.
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