Уполномоченный по защите языка недоволен объятиями Могучих и Ласицкене под флагом Украины

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень прокомментировал резонанс, который на Украине вызвало фото украинской прыгуньи в высоту Ярославы Могучих с россиянкой Марией Ласицкене. Спортсменки сфотографировалась с флагами Украины и ОКР после окончания соревнований на Олимпиаде в Токио. Ласицкене завоевала золото, Могучих — бронзу.

Омбудсмену задали вопрос, осуждает ли он поступок украинской спортсменки.

«Я не разделяю принципов объятий, рукопожатий и многого другого в публичной плоскости под флагом Украины», — приводит слова Кремня «Цензор» со ссылкой на эфир канала «Украина 24».

Украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых наград.

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