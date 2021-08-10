Уполномоченный по защите языка недоволен объятиями Могучих и Ласицкене под флагом Украины

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень прокомментировал резонанс, который на Украине вызвало фото украинской прыгуньи в высоту Ярославы Могучих с россиянкой Марией Ласицкене. Спортсменки сфотографировалась с флагами Украины и ОКР после окончания соревнований на Олимпиаде в Токио. Ласицкене завоевала золото, Могучих — бронзу.
Омбудсмену задали вопрос, осуждает ли он поступок украинской спортсменки.
«Я не разделяю принципов объятий, рукопожатий и многого другого в публичной плоскости под флагом Украины», — приводит слова Кремня «Цензор» со ссылкой на эфир канала «Украина 24».
Украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых наград.
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