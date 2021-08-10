Похудевшая Алина Кабаева спустя несколько лет появилась на телевидении

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева спустя три года впервые появилась на телевидении. В эфире телеканала «Россия 1» она обсудила спорное судейство на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) в личном многоборье у «художниц».

Напомним, Россия впервые с 1996 года не завоевала золото в художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место.

Ранее Кабаева критически высказалась о словах Ляйсан Утяшевой, которая заявила, что Ашрам «вырвала победу» у российских гимнасток (Дины и Арины Авериной).

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