Алина Кабаева: судьи не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева возмутилась оценками за выступление российских «художниц» на Олимпийских играх в Токио (Япония).
«То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, это, конечно, вопиющий случай. Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, работала прекрасно с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля.
Когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой и сделала его хорошо, без ошибок, ей выставляли оценки 6 минут, хотя у нас, в нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо без ошибок, можно подождать минуту-две, но не 6 минут. Это говорит о чём? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку.
Вы знаете, многие виды спорта судят арбитры из стран НАТО, и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень.
Да, Ашрам — хорошая гимнастка, она хорошо выступила, но сделала грубейшую ошибку. За эту ошибку с нее должны были снять балл, но сняли семь десятых. С такой ошибкой не выигрывают Олимпийские игры», — приводит слова Кабаевой «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».
Напомним, Россия впервые с 1996 года не завоевала золото в художественной гимнастике. Это произошло после того, как россиянка Дина Аверина в субботу стала серебряной медалисткой в личном многоборье, проиграв израильской спортсменке Линой Ашрам.
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