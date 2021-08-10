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Аукцион с медалью Кристины Тимановской был заблокирован из-за большого трафика

Аукцион с медалью Кристины Тимановской был заблокирован из-за большого трафика
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Американская компания eBay заблокировала аукцион белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской из-за большого трафика. Ранее Тимановская выставила на платформе серебряную медаль Европейских игр в Минске, которую она завоевала в 2019 году на дистанции 100 м. Начальная стоимость лота составила $ 5 тыс.

«В понедельник участники аукциона готовы были заплатить за серебряную медаль Тимановской уже более $ 20 тыс. Количество просмотров страницы было огромным! И из-за этого eBay заблокировал аукцион. Сейчас мы ждём ответа от eBay о восстановлении лота», — говорится в телеграм-канале Белорусского фонда спортивной солидарности (BSSF).

Отметим, что все средства от продажи медали Тимановской будут перечислены в BSSF, который оказывает поддержку белорусским спортсменам, находящимся в оппозиции.

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