Аукцион с медалью Кристины Тимановской был заблокирован из-за большого трафика

Американская компания eBay заблокировала аукцион белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской из-за большого трафика. Ранее Тимановская выставила на платформе серебряную медаль Европейских игр в Минске, которую она завоевала в 2019 году на дистанции 100 м. Начальная стоимость лота составила $ 5 тыс.

«В понедельник участники аукциона готовы были заплатить за серебряную медаль Тимановской уже более $ 20 тыс. Количество просмотров страницы было огромным! И из-за этого eBay заблокировал аукцион. Сейчас мы ждём ответа от eBay о восстановлении лота», — говорится в телеграм-канале Белорусского фонда спортивной солидарности (BSSF).

Отметим, что все средства от продажи медали Тимановской будут перечислены в BSSF, который оказывает поддержку белорусским спортсменам, находящимся в оппозиции.