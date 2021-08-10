Канделаки — о спорном судействе на Олимпиаде: Игры в Токио были разминкой, это начало

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась по поводу спорного судейства в финале личного многоборья «художниц» на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

«Чтобы понять, почему Дину Аверину лишили золотой медали, нужно взглянуть на медальный зачёт и вспомнить, как запад создаёт негативный образ нашей страны. Авторы такого подхода не позволят нашей стране войти в число лидеров мирового спорта.

Деморализация России должна чётко проявляться в плохих результатах на крупнейших международных соревнованиях. Когда стало очевидно, что российские спортсмены, несмотря ни на что, побеждают, им пришлось жульничать, как за покерным столом.

Они ударили нас в художественной гимнастике, где в личных соревнованиях мы были сильнейшей сборной в течение 25 лет, чтобы доказать, что Россия не является непобедимой страной. Но на этой Олимпиаде стало очевидно обратное: Россия непобедима силой духа своего народа.

Всё это только начало. Думаю, Игры в Токио были просто разминкой. В столице Китая их мировоззрение столкнётся как с американским, так и с нашим. Так что не будем расслабляться. Впереди Пекин-2022», — написала Канделаки в своём «твиттере».