Линой Ашрам закрыла аккаунт в «Инстаграме»

Израильская гимнастка Линой Ашрам, завоевавшая золотую медаль в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио (Япония), закрыла свой аккаунт в «Инстаграме».

Она победила на Играх-2020 с результатом 107,800 балла. Серебряным призёром стала россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700). По окончании соревнований российская сторона выразила недовольство судейством, на что отреагировала сама Ашрам.

Победу в медальном зачёте на Олимпиаде в Токио одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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