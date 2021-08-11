Коротышкин — о судье в художественной гимнастике на ОИ: ей лучше просто не высказываться

Российский пловец Евгений Коротышкин поделился мнением о том, что украинская судья международной категории Лидия Виноградная прокомментировала итоги индивидуального многоборья на Олимпиаде в Токио и объяснила, почему россиянки не смогли завоевать золото. Победу неожиданно одержала представительница Израиля Линой Ашрам. Россиянка Дина Аверина завоевала серебро, её сестра Арина стала четвёртой.



«Я бы на месте судьи просто никак не комментировал результаты этого финала. Потому что ничего, кроме негатива со стороны болельщиков, это не вызывает. Если бы человек был профессионалом, он бы воздержался от объяснений на этот счёт.



Я мало отношения имею к художественной гимнастике, но я чётко видел выступление Авериной и израильтянки. И когда одна допускает грубые ошибки, а другая – нет, для меня всё становится понятно. И объяснить решение судей не представляется возможным.



Это как если бы российские специалисты начали оценивать украинских спортсменов по их выступлениям и объяснять, почему у них плохие результаты. Это же неправильно. У каждого своя ситуация в стране. Вы представляете, как бы на Украине отреагировали? Нас бы обвинили во вмешательстве в развитие украинского спорта. Думаю, что они должны воздерживаться от ответов на такие вопросы и просто не высказываться. Наверное, неправильно говорить, кто и что должен делать. Но если это щепетильная тема, лучше просто воздерживаться – так как, действительно, политика вошла в наш спорт», — приводит слова Коротышкина Газета.Ru.

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