Кабаева появилась на телевидении в платье за 253 тыс. рублей от американского модельера

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева впервые за несколько лет появилась на телевидении в платье за более 250 тыс. рублей.
Кабаева в эфире телеканала «Россия 1» обсудила спорное судейство на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) в личном многоборье у «художниц», в кадре она появилась в красном хлопковом платье весенне-летней коллекции 2020 года от американского модельера Оскара де ла Рента. Его цена, указанная на сайте ЦУМа, составляет 253 500 рублей.
Ранее Кабаева критически высказалась о словах Ляйсан Утяшевой, которая заявила, что Ашрам «вырвала победу» у российских гимнасток (Дины и Арины Авериной).
Напомним, Россия впервые с 1996 года не завоевала золото в художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место.
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