Максим Ковтун — об Олимпиаде-2020: россиянам кричали в спину: «Вас здесь быть не должно»

Трёхкратный призёр чемпионатов Европы в мужском одиночном катании Максим Ковтун опубликовал пост, посвящённый выступлению сборной России на Олимпиаде в Токио.

«Олимпиада прошла! Хочется присоединиться к словам поддержки в адрес нашей сборной! Ребята, вы крутые! Вам кричали в спину «Вас здесь быть не должно»! Ставили баллы, какие выгодно им, потому что вы граждане России, пытались упрекнуть в том числе и в допинге, но вы выстояли! Справились! И победили! Каждый из вас победил!

Жаль, что сейчас Олимпиада становится похожа на Евровидение, где важнее не то, какой ты спортсмен, а то, из какой ты страны или какая политическая ситуация! Спортсмены отдают всё своё время, свою жизнь ради этих выступлений. Но ни одного нашего спортсмена нападки не сбили с дистанции! Лучшее выступление нашей сборной! Поздравляю всех», — написал Ковтун в своём «инстаграме».

Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.