Ромашина: Данченко была первым человеком, которая мне сказала «да» после рождения ребёнка

Семикратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Светлана Ромашина поблагодарила тренеров после успешного выступления на Играх-2020. На Олимпиаде в Токио она завоевала две золотые медали.
«Прежде всего хочу сказать огромное спасибо моим тренерам! Первый человек – это Татьяна Евгеньевна Данченко, без неё я бы не состоялась как спортсмен. Она является моим личным тренером с 10 лет. Татьяна Евгеньевна была первым человеком, которая мне сказала «да» после рождения ребёнка. Благодаря ей я смогла вернуться в большой спорт, достичь таких результатов, вписать своё имя в историю.
Татьяна Николаевна Покровская – главный тренер команды. Под её руководством я также прошла уже четвёртые Олимпийские игры. Елена Анатольевна Грызунова и Екатерина Владимировна Пискарёва – тренеры группы, которые всегда приходят на помощь как нам, так и Татьяне Николаевне.
Спасибо Елене Вороновой, которая является и вторым тренером дуэта, и моей подругой. В свободную минутку обсуждаем, как наши мужья справляются с детьми. Это одна большая идейная и мощная команда, которая движется только вперёд! Огромное спасибо всем, кто помогал воплотить наши яркие программы в жизнь, кто проходил вместе с нами этот непростой путь, кто был рядом каждую минуту, кто верил в нас и поддерживал!» — написала Ромашина.
Пост доступен в «инстаграме» Светланы Ромашиной.
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