Могучих возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту. Ласицкене — вторая

Международная ассоциация легкоатлетических федераций опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменок мира в прыжках в высоту.

На первой строчке расположилась 19-летняя украинская спортсменка Ярослава Могучих, выигравшая бронзовую награду на Олимпийских играх в Токио (Япония). Второй стала россиянка Мария Ласицкене, завоевавшая на прошедшей Олимпиаде золото. Тройку замкнула австралийская прыгунья Никола Макдермотт, ставшая на Играх второй.

Мировой рейтинг. Прыжки в высоту. Женщины:

Ярослава Могучих (Украина) – 1401 Мария Ласицкене (Россия) – 1365 Никола Макдермотт (Австралия) – 1355 Ирина Геращенко (Украина) – 1324 Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1316 Вашти Каннингем (США) — 1312 Юлия Левченко (Украина) – 1293 Камила Лицвинко (Польша) — 1286 Мария Вукович (Черногория) — 1268 Сафина Садуллаева (Узбекистан) — 1267

Полный рейтинг доступен на сайте World Athletics.