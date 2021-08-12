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Могучих возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту. Ласицкене — вторая

Могучих возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту. Ласицкене — вторая
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменок мира в прыжках в высоту.

На первой строчке расположилась 19-летняя украинская спортсменка Ярослава Могучих, выигравшая бронзовую награду на Олимпийских играх в Токио (Япония). Второй стала россиянка Мария Ласицкене, завоевавшая на прошедшей Олимпиаде золото. Тройку замкнула австралийская прыгунья Никола Макдермотт, ставшая на Играх второй.

Мировой рейтинг. Прыжки в высоту. Женщины:

  1. Ярослава Могучих (Украина) – 1401
  2. Мария Ласицкене (Россия) – 1365
  3. Никола Макдермотт (Австралия) – 1355
  4. Ирина Геращенко (Украина) – 1324
  5. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1316
  6. Вашти Каннингем (США) — 1312
  7. Юлия Левченко (Украина) – 1293
  8. Камила Лицвинко (Польша) — 1286
  9. Мария Вукович (Черногория) — 1268
  10. Сафина Садуллаева (Узбекистан) — 1267

Полный рейтинг доступен на сайте World Athletics.

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